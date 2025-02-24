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نادين نجيم وسيرين عبدالنور.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والدة يوسف الخال

07:28 م الإثنين 24 فبراير 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    سيرين عبدالنور في عزاء والدة يوسف الخال
  • عرض 14 صورة
    مراسم عزاء والدة يوسف الخال
  • عرض 14 صورة
    مراسم عزاء والدة يوسف الخال
  • عرض 14 صورة
    مراسم عزاء والدة يوسف الخال
  • عرض 14 صورة
    نادين نجيم تقدم واجب العزاء
  • عرض 14 صورة
    نادين نسيب نجيم تواسي يوسف الخال
  • عرض 14 صورة
    نادين نسيب نجيم تواسي يوسف الخال
  • عرض 14 صورة
    مراسم عزاء والدة يوسف الخال
  • عرض 14 صورة
    مراسم عزاء والدة يوسف الخال
  • عرض 14 صورة
    نادين نسيب نجيم في عزاء والدة يوسف الخال
  • عرض 14 صورة
    نيكول سابا في عزاء والدة يوسف الخال
  • عرض 14 صورة
    نادين نسيب نجيم تواسي يوسف الخال
  • عرض 14 صورة
    نادين نسيب نجيم في عزاء والدة يوسف الخال
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كتب - معتز عباس:

أقيم عصر اليوم، عزاء الشاعرة مها بيرقدار والدة الفنان يوسف الخال، والتي توفيت أمس الأحد، بعد صراع مع المرض.

وتلقى يوسف الخال مراسم العزاء في كنيسة السيدة الحبشية، بحضور عدد من نجوم ونجمات الفن في لبنان وسوريا.
حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، والفنانة سيرين عبد النور، على تقديم واجب العزاء في وفاة والدة الفنان يوسف الخال.

وحضر العزاء، كلًا من: "نادين نجيم، سيرين عبد النور ، نادين الراسي، وفاء الكيلاني ، نادر الأتات، تقلا شمعون، ميرفا قاضي، وسام حنا، غسان صليبا، ليليان نمري، يوسف حداد، غسان الرحباني، طوني عيسى، مازن معضم، المنتج صادق الصباح، عمار شلق، جورج شلهوب، يورغو شلهوب ، إلسي فرنيني"، وغيرهم من نجوم لبنان الذين شاركوا في مراسم عزاء الشاعرة والرسامة مها بيرقدار والدة يوسف الخال.

وكان الفنان اللبناني يوسف الخال، اعلن عن وفاة والدته الشاعرة والرسامة مها بيرقدار وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام".
ونشر الخال صورة لوالدته، وكتب: "الحب.. رحلت".

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عزاء والدة يوسف الخال نادين نجيم نيكول سابا يوسف الخال
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