"فستان قصير".. ميرنا جميل تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها
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كتب - معتز عباس:
شاركت الفنانة ميرنا جميل متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.
ونشرت ميرنا مجموعة صور ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".
وكتبت، ميرنا، تعليقًا على الصور: "لا أحد مثلك وهذه هي قوتك"، والتي تفاعل معها المعجبين، وجاءت تعليقاتهم، كالتالي: "سنيوريتا"، "اجمل وارق بنت في الكوكب كله"، "جميلة جدا"، "سكر أوي".
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وتغيب ميرنا جميل عن المشاركة في موسم دراما رمضان هذا العام 2025.
يذكر أن، ميرنا جميل شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة ومحمد لطفي وملك قورة ورحاب الجمل وغيرهم.
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