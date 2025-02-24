"فستان قصير".. ميرنا جميل تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها

أول جلسة تصوير لـ دنيا بطمة بعد خروجها من السجن والجمهور يعلق (صور)

نادين نجيم وسيرين عبدالنور.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والدة يوسف

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ميرنا جميل متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت ميرنا مجموعة صور ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

وكتبت، ميرنا، تعليقًا على الصور: "لا أحد مثلك وهذه هي قوتك"، والتي تفاعل معها المعجبين، وجاءت تعليقاتهم، كالتالي: "سنيوريتا"، "اجمل وارق بنت في الكوكب كله"، "جميلة جدا"، "سكر أوي".

View this post on Instagram A post shared by Mirna Gamil (@mirnagamil1)

وتغيب ميرنا جميل عن المشاركة في موسم دراما رمضان هذا العام 2025.

يذكر أن، ميرنا جميل شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة ومحمد لطفي وملك قورة ورحاب الجمل وغيرهم.

اقرأ أيضا..

بإطلالة أنيقة.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور والجمهور يغازلها (صور)

منهم مسلسل غادة عادل ومحمد ممدوح وبرنامج عمر طاهر.. راديو إنرجي يكشف خريطته الرمضانية