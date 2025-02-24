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بإطلالة أنيقة.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور والجمهور يغازلها (صور)

05:08 م الإثنين 24 فبراير 2025
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    درة
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    درة
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    درة
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    درة
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة درة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة من أحدث ظهور لها.

ونشرت درة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الأناقة هى عندما يكون لديك الكثير لتقوله ولكنك تختار الصمت أمام الحمقى".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "انتي والأسود قصة جمال، قمر، أجمل طلة في الدنيا، جميلة، دايما متألقة".

يذكر أن، آخر أعمال درة فيلم "وين صرنا" من إخراجها وإنتاجها.

فيلم "وين صرنا" يحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

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الفنانة درة درة على انستجرام درة في فيلم وين صرنا
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