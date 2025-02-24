منهم مسلسل غادة عادل ومحمد ممدوح وبرنامج عمر طاهر.. راديو إنرجي يكشف خريطته الرمضانية

كتبت- منال الجيوشي

كشف راديو إنرجي 92.1، عن الخريطة البرامجية لشهر رمضان 2025، التي تضم مجموعة من البرامج المختلفة التي يقدمها مذيعي المحطة بجانب عدد من المسلسلات المميزة .

البداية مع مسلسل الفنانة غادة عادل "اللمبة الزرقاء" من تأليف إسلام شلباية، وإخراج زهرة رامي مدير إدارة الإنتاج الدرامي في إنرجي، وهو فانتازيا تاريخي من 30 حلقة ومن المقرر أن تقدم غادة عادل أغنية التتر الخاصة بالمسلسل الذي سيتم بثه في تمام الساعة الخامسة عصراً.

ويقدم الفنان محمد ممدوح مسلسل "هات وخد"، تأليف مصطفى إبراهيم وشاركه في الكتابة أحمد خالد وإخراج زهرة رامي مدير إدارة الإنتاج الدرامي في إنرجي، وخلال كل حلقة سيقدم المسلسل أغنية جديدة لعدد من الشعراء في تمام الرابعة عصراً.

أما البرامج التي سيقدمها الراديو على مدار أيام الشهر الفضيل، فتقدم إيناس سلامة الشواف، برنامج "أرقام" مع النجوم، حيث ستستضيف عدد من النجوم منهم هند صبري، أيتن عامر، حمزة نمرة للحديث عن الأرقام في حياة كل واحد منهم، وكيف تؤثر الأرقام كالعمر، والحظ عليهم في تمام الساعة 10:20 صباحاً.

ويقدم الكاتب عمر طاهر برنامج "الفاترينة" عن الذكريات وذلك في تمام الساعة 4:45 عصراً، بينما يقدم باسم كميل برنامج "أهو ده اللي دار" في تمام الساعة الواحدة والنصف ضهراً.

تقدم زهرة رامي برنامج "هو قالك مين" وتسلط خلال حلقات البرنامج الضوء على أسماء الشوارع التاريخية والشخصيات التي تم إطلاقها على كل شارع في تمام الساعة الثالثة عصراً.

وتقدم منة عامر هذا العام برنامج "عزيزتي ماما" وخلاله سيتم تقديم مجموعة من النصائح والمعلومات للأمهات الجدد خلال رحلة التربية ورعاية الأطفال في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً. وللعام الثالث على التوالي، تقدم سارة المنذر فوازير "الحقونا بجد"، والتي ستتطرق فيها لأشهر التريندات هذا العام، في تمام الساعة 7:45 صباحاً.

وتقدم سلمي قاسم ووائل منصور وأحمد حسن برنامجها "صوم بإنرجي" في تمام الساعة الثامنة صباحاً.

وتقدم كلاً من سارة المنذر ومنة عامر وباسم كميل برنامج "عز الصيام" في تمام الساعة الثانية ظهرا.

ويقدم من البرازيل صبري زكي برنامجه "فتاي" والذي سيتطرق فيه للمصطلحات الخاصة بالاجيال الجديدة، في تمام التاسعة والنصف مساء.

ويواصل أحمد عدلي خلال أيام رمضان تقديم برنامجه "تخت أمرك" في تمام الساعة الثانية عشر مساءً.

وفي الموسم التاسع يواصل أحمد طارق أضا تقديم برنامجه "كأس إنرجي للدراما" في تمام العاشرة والنصف مساءً الذي يناقش ويسلط الضوء على دراما رمضان، و تم استحداث مسابقات في كأس إنرجي وهي «أفضل مسلسل 30 حلقة»، «أفضل مسلسل 15 حلقة النصف الأول وتقييم لحلقات النصف الثاني منفصل»، إلى جانب «أفضل مسلسل غير ناطق باللهجة المصرية»، وتم استحداث مسابقة المسلسلات غير المصرية وضمها للاستفتاء، الذي يختار فيه الجمهور نجومهم وأعمالهم المفضلة طوال الموسم وذلك مع لجنة التحكيم المكونة من الناقدة فايزة هنداوي، الناقد محمد نبيل، والناقد رامي متولي.