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أول جلسة تصوير لـ دنيا بطمة بعد خروجها من السجن والجمهور يعلق (صور)

04:15 م الإثنين 24 فبراير 2025
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كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة دنيا بطمة، لجلسة تصوير أنيقة نشرتها عبر حساباتها على السوشيال ميديا، إذ تعد الأولى لها بعد خروجها من السجن.

ونشرت دنيا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سلام حبايبي، ما شاء الله".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "هنا نسكت قليلا، ماشاء الله تبارك الرحمن، وجهك غزال، الله يبعد عنك شر الخلق، أجمل وجه، حمدالله بالسلامة".

يذكر أن، دنيا بطمة ظهرت مؤخرا في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تلتقي بابنتيها غزل وليلى روز وأفراد عائلتها بعد مغادرتها سجن الوداية في مراكش، وسط أجواء مؤثرة.

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