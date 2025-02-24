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رمضان 2025.. أحمد صيام وعمرو الليثي يقدمان "رمضان المصرى وأصحابه"

04:11 م الإثنين 24 فبراير 2025

أحمد صيام وعمرو الليثي يقدمان رمضان المصرى وأصحابه

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كتبت- منال الجيوشي

للعام السادس على التوالي، يقدم الإعلامى الدكتور عمرو الليثي والفنان أحمد صيام برنامج "رمضان المصري وأصحابه"، ودويتو من البرنامج الشهير "رمضان المصري"، وزيارة جديدة للتاريخ واللقاء مع صناع وأصحاب البهجة والمبدعين الذين أثروا الشاشة وميكروفون الإذاعة بإبداعاتهم

البرنامج يذاع من الأحد إلى الخميس الساعة الخامسة والنصف قبل الإفطار مباشرة عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط، ويعاد في اليوم التالي في تمام التاسعة والربع صباحا، تأليف الكاتب الصحفى محمد الشبة وإخراج تامر حسني

ويتناول الليثي وصيام الحديث عن بعض الشخصيات المرتبطة بشهر رمضان مثل نيللي وسمير غانم وشريهان والمخرج فهمي عبدالحميد والنقشبندي، ونصر الدين طوبار والقارئ محمد رفعت والمطرب محمد عبّد المطلب، وأيضاً نجوم الدراما المصرية من ممثلين ومؤلفين وملحنين فكرة البرنامج تأتي من خلال إلقاء الضوء على جميع صناع البهجة في رمضان وكل من كان له دور مؤثر في إدخال السعادة والسرور بقلوب ملايين المشاهدين والمستمعين

رمضان 2025 أحمد صيام عمرو الليثي برنامج رمضان المصري
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