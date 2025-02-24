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رمضان 2025..هنا الزاهد تخوض بطولة "جوازة مشروعة" على راديو 9090

03:43 م الإثنين 24 فبراير 2025

هنا الزاهد

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كتب- هاني صابر:

تخوض الفنانة هنا الزاهد، دراما رمضان 2025 بمسلسل إذاعي بعنوان "جوازة مشروعة" على راديو 9090 ويشاركها البطولة الفنان نور النبوي.

تدور أحداث مسلسل "جوازة مشروعة" حول ليلى وعاصم، وهما جاران يكرهان بعضهما البعض بشدة بسبب اختلاف صفاتهما. ومع ذلك، تنقلب الظروف رأسا على عقب عندما يحصلان على جائزة قدرها 10 ملايين جنيه معا، بشرط أن يتزوجا، وتتوالى الأحداث في إطار مثير.

مسلسل "جوازة مشروعة" يعرض يوميا على الراديو في تمام الساعة 3:00 عصرًا، كما ستكون هناك إعادة للمسلسل في الساعة 11:15 صباح اليوم التالي.

مسلسل جوازة مشروعة

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رمضان 2025 مسلسلات رمضان 2025 جوازة مشروعة مسلسل جوازة مشروعة راديو 9090 نور النبوي
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