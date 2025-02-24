بعد إستئصال ورم سرطاني.. أغاني صنعت شهرة عمرو مصطفى وأشعلت أزماته

أول جلسة تصوير لـ دنيا بطمة بعد خروجها من السجن والجمهور يعلق (صور)

كتب- مصطفى حمزة:

يستعد الملحن عمرو مصطفى، لاستكمال جلسات علاجه بعد خضوعه لجراحة استئصال ورم سرطاني في منطقة الظهر.

الملحن عمرو مصطفى، كان قد أجرى الجراحة في إحدى الدول الأوروبية في بداية العام الحالي، ومن المقرر خضوعه لجلسات العلاج الكيماوي.

وبدأ الملحن البالغ من العمر 46 عاما، مشواره في التلحين خلال دراسته في كلية الحقوق.

وتعاون عمرو مصطفى في بداية مشواره مع المطرب الراحل عامرمنيب، إذ لحن له أغاني عديدة منها "جيت في بالي، وعامل ايه في حياتك، وحظي من السما، وحبيت لياليك".

تزوج عمرو مصطفى وعمره 17 عاما، ولديه 3 أبناء هم "عبد الله، وسلمى، وسليمان".

لحن عمرو مصطفى ما يزيد عن 36 أغنية للنجم عمرو دياب، على مدار أكثر من 20 عاما، ومنها "خليك فاكرني"، و " العالم الله" ، "ليلي نهاري" و "وحشتيني" و "قصاد عيني" و "العالم الله" و"الليلادي" وآخرها " جامدة بس" عام 2020.

وأعلن الملحن عمرو مصطفى، أكثر من مرة، عن وقف التعاون مع النجم عمرو دياب، بعد تعدد أزماتهم، ومنها عقب طرح أغنية بعنوان "باين حبيت".

وغنى من ألحان عمرو مصطفى، غالبية نجوم الغناء بالوطن العربي، ومنهم محمد منير، ومحمد حماقي، وتامر عاشور، وشيرين عبد الوهاب، وسميرة سعيد، ونوال الزغبي، وحسين الجسمي وآخرون.

وقدم عمرو مصطفى، ألحان أكثر من أغنية وطنية، نالت شهرة واسعة، منها "مشربتش من نيلها"، للمطربة شيرين عبدالوهاب، و "طوبة فوق طوبة" للمطربة أمال ماهر، و"بشرة خير" للمطرب حسين الجسمي.

واتجه عمرو مصطفى، لتقديم أغانيه بصوته بداية من عام 2007، وطرح 4 ألبومات، وهم " أيامي " و " علامة في حياتك" و " الكبير كبير"، و "لعبت مع الأسد".

أثار الملحن عمرو مصطفى، جدل واسع، عقب إعلانه عن تقديم أول أغنية بالذكاء الإصطناعي من ألحانه، باستخدام بصمة صوت أم كلثوم قبل تراجعه وتقديم أغنية بصوت المطربة مي فاروق بعنوان "افتكرلك ايه".

شهدت السنوات الماضية، دخول الملحن عمرو مصطفى في نزاعات عديدة مع النجم عمرو دياب وتبادل الاتهامات مع المطرب تامر عاشور، والمطربة شيرين عبدالوهاب، والملحنين محمد مدين، وعزيزالشافعي، والشاعر تامر حسين.

للعام الثاني على التوالي، يضع الملحن عمرو مصطفى ألحان أغنية تقدمها الفنانة دنيا سمير غانم في مسلسل رمضاني، إذ قام بوضع لحن أغنية تقدمها في مسلسل"عايشة الدور" المقرر عرضه في رمضان 2025.