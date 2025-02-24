حلا شيحة تنشر صورة نادرة لوالديها.. وهذا ما قالته

كتبت- نوران أسامة:

شاركت النجمة حلا شيحة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة نادرة لوالديها.

ونشرت حلا، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ذكرى سنوية سعيدة في 23 فبراير الذي تزوجت فيه وفي العام التالي في نفس اليوم الذي ولدت فيه".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "مامتك عسولة، ما شاء الله، ربنا يحفظها وعيد زواج سعيد، العمر كله يارب،

وتصدرت حلا شيحة خلال الساعات الماضية تريند مؤشر البحث "جوجل" بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ 46.

كانت آخر مشاركات حلا شيحة مسلسل "إمبراطورية م" بطولة الفنان خالد النبوي، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وشاركها البطولة نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، مايان السيد، هاجر السراج، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، وهي قصة للأديب الراحل إحسان عبد القدوس، وقام بكتابة المعالجة الدرامية السيناريست محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة.

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