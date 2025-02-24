أحدث ظهور لـ ملك أحمد زاهر.. والجمهور يغازلها (صور)

10 صور من احتفال حلا شيحة بعيد ميلادها.. ونجمات الفن توجهن لها التهنئة

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها.

ونشرت ملك، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أفتقد شعري الأشقر".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "زي القمر في كل حالاتك ، ايه الحلاوة دي، ما شاء الله، كل الجمال، قمر، يا جماله".

وتشارك ملك أحمد زاهر في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس".

مسلسل "سيد الناس" من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، وآخرين.

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