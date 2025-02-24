ياسمين علي تكشف مكالمة جمعتها مع عمرو مصطفى: "بيقولي عنده ورم"

كتب- هاني صابر:

كشفت المطربة الشابة ياسمين علي، تفاصيل المكالمة التي جمعتها بالملحن عمرو مصطفى قبل الإعلان عن اصابته بمرض السرطان.

وكتبت ياسمين، عبر حسابها على إنستجرام: "من قريب جه على بالي وفضلت جوايا عايزة اكلمه وأسال عليه بشكل غريب.. كلمته وفضلت أطمن عليه وفي آخر المكالمة لقيته بيقولي إنه عنده ورم وهيعمل عملية".

وتابعت: "بجد كأن حد دلق عليا مياه ساقعة.. فضلت أقوله بأمر الله هتعدي وهترجع احسن من الأول وهتكسر الدنيا.. وقفلت ومرضتش أقول لحد ولا أكتب لأني شوفت أنه ما اعلنش ده واحترمت سكوته وحسيت أنه عايز يعدي المحنة دي من غير ما حد يحس بوجعه ومن غير دوشة".

وأضافت: "يا رب يحفظه ويشفيه ويعديه منها على خير ويرجع لأهله وأولاده ولجمهوره بكل صحة وعافية ويقوم بالسلامة يا رب.. من فضلكم أدعوا للغالي".

وخضع الملحن عمرو مصطفى لعملية جراحية لاستئصال ورم بعد إصابته بمرض السرطان.

يذكر أن، آخر أغاني عمرو مصطفى كانت أغنية "أولى بيا"،" وهي من كلمات عز الدين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع جابور.

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