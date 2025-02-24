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دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ شقيقتها وزوجها بسبب "عقبال عندكوا"

01:25 م الإثنين 24 فبراير 2025

النجمة دنيا سمير غانم

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كتب- هاني صابر:

وجهت النجمة دنيا سمير غانم، رسالة لشقيقتها إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد بسبب مسلسلهما الرمضاني "عقبال عندكوا".

ونشرت دنيا، برومو المسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ألف مبروك يا حبايبي ربنا يوفقكم يا رب.. مسلسل عقبال عندكوا، إيمي سمير غانم، حسن الرداد".

مسلسل"عقبال عندكوا" بطولة حسن الرداد، وإيمي سمير غانم، محمد ثروت، سليمان عيد، علاء مرسي، وآخرين، ومن إخراج علاء إسماعيل.

يذكر أن، دنيا سمير غانم تخوض دراما رمضان 2025 بمسلسل "عايشة الدور" "عايشة الدور" الذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، ويشارك في بطولته محمد ثروت، محمد كيلاني، سماء إبراهيم، فدوى عابد، أميرة أديب.

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دنيا سمير غانم إيمي سمير غانم عقبال عندكوا مسلسل عقبال عندكوا حسن الرداد
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