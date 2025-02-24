رمضان 2025.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "في لحظة" وإدوارد يعلق

كتب- هاني صابر:

طرحت منصة tod، البرومو الرسمي لمسلسل"في لحظة" الذي ينافس في موسم دراما رمضان 2025.

ونشر الفنان إدوارد، البرومو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الإعلان الرسمي لمسلسل في لحظة رمضان ٢٠٢٥ على tod.tv".

مسلسل "في لحظة" من إخراج أحمد خالد وتأليف هشام هلال، وبطولة أحمد فهمي في دور سيف وميرنا نور الدين في دور فريدة، إلى جانب نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، أحمد ماجد، آيسل رمزي، سارة الشامي، جالا هشام، يوسف عثمان، ويوسف وهبي.

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