مراد فكري: اعتذرت عن مسلسل لنجم كبير لمرافقة والدتي بالمستشفى

كتب- مصطفى حمزة:

كشف الفنان مراد فكري، عن معاناة والدته من أزمة صحية، وتواجدها في المستشفى منذ شهر ونصف.

الفنان مراد فكري، نشر عبر صفحته بموقع فيسبوك، صورة مع والدته، وكتب: "الحمد لله.. مبسوط بمشاركتي في مسلسل فهد البطل مع النجم أحمد العوضي، وتم اعتذاري عن مسلسل آخر لنجم كبير وأخ أنا بحبه جدا بسبب انشغالي بمرافقة أمي بالمستشفى بقالى شهر ونص وحتى الآن".

وتابع مراد: " وقبلها طبعا مرافقة أبي رحمة الله عليه في مستشفى أخرى، والمسلسل الثاني كان فيه سفر خارج القاهرة لفترة طويلة، وطبعا مقدرتش أبعد في الظروف دي حتى لو المقابل دور كبير مع نجم كبير".

وأضاف: "بإذن الله العوض على الله في الجديد وحاسس إني عملت مليون مسلسل مش مسلسل واحد قدام اني أشوف أمي مطمنة بوجودي جنبها، أنا وإخواتي وبعتبر نفسي من المكرمين لإختيار ربنا ليا في هذه المرحلة لأكون خادم لأمي وأبويا رحمة الله عليه، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم علينا يا رب".

يذكر أن، الفنان مراد فكري، أعلن في يناير الماضي، عن وفاة والده الفنان الراحل فكري صادق.