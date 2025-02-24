الموت يفجع الفنان محمد محمود

كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان محمد محمود، عن وفاة شقيقة زوجته اليوم الإثنين، طالبا من محبيه الدعاء لها.

وكتب محمد محمود، عبر حسابه على فيسبوك: "توفيت إلى رحمة الله السيدة عصمت عبدالعليم شقيقة زوجتي ، نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".

ويشارك محمد محمود في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسلي"شباب امرأة" و "أشغال شقة جدا".

مسلسل" شباب امرأة" بطولة غادة عبدالرازق ومحمود حافظ ويوسف عمر، وأحمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب، ومن إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبدالملك.

مسلسل "أشغال شقة جدًا" من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب وبطولة هشام ماجد وأسماء جلال ومصطفى غريب وشيرين ومحمد محمود، إلى جانب ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف.

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