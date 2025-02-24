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رمضان 2025.. ابنة محمد صلاح تشارك بمسلسل "كامل العدد 3"

12:53 م الإثنين 24 فبراير 2025

محمد صلاح

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كتب- هاني صابر:

كشف برنامج "et العربي" عن مشاركة مكة ابنة اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الانجليزي في مسلسل "كامل العدد 3" كضيفة شرف.

ونشر الحساب الرسمي للبرنامج على إنستجرام، صورة لمحمد صلاح مع ابنته، وحمل تعليق: "خالد الحلفاوي مخرج مسلسل كامل العدد 3 يكشف مشاركة مكة محمد صلاح كضيفة شرف في المسلسل الذي سيعرض في رمضان 2025".

"كامل العدد ++" تم عرض موسمه الأول والثاني في رمضان 2023 و2024، بمشاركة عدد كبير من النجوم، وحققا نجاحا كبيرا، ويشارك في بطولة الموسم الثالث: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، ميمي جمال، حسين فهمي، إنجي المقدم، أحمد جمال سعيد، سمر علام، إخراج خالد الحلفاوي.

ابنة محمد صلاح في كامل العدد 3

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