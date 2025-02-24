بسمة بوسيل تنشر صورا من رحلة التزحلق على الجليد والجمهور يعلق

كتب- هاني صابر:

شاركت المطربة بسمة بوسيل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها خلال استمتاعها برحلة التزحلق على الجليد.

ونشرت بسمة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "رقاقات الثلج".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "بسمة الغزالة، الأميرة، ما شاء الله، ربنا يسعدك، انبسطي وعيشي حياتك، جميلة الجميلات".

وكانت بسمة بوسيل أثارت جدلًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن تحدثت في لقائها ببرنامج "عندي سؤال" عن علاقتها بطليقها تامر حسني، قائلة: "ظلمت نفسي ولم يظلمني أحد، كان لازم أتحمل مسؤولية قراراتي، وخسرت نفسي وخسرت حاجات كتير على مستويات كتير، مش عايزة أعيط".

يذكر أن، بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا أغنية "لأ ثواني" على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهى من كلمات عليم، وألحان محمد خلف، وتوزيع محمد العشري.

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