مسلسلات رمضان 2025 في قفص الزوجية.. "خيانة وطلاق ومحلل شرعي" (صور وفيديوهات)

10 صور من احتفال حلا شيحة بعيد ميلادها.. ونجمات الفن توجهن لها التهنئة

كتب- مصطفى حمزة:

مع بداية العد التنازلي لعرض مسلسلات رمضان 2025، كشفت الفيديوهات الدعائية عن تفاصيل تأثير الأزمات الزوجية على أحداثها، ومنها "قلبي ومفتاحه"، و"فهد البطل".

ومع تنوع مسلسلات رمضان 2025 ما بين الكوميديا والإثارة، نرصد هنا كيف لعبت العلاقات الزوجية دورها في أحداثها؟.

كامل العدد 3

في ثالث مواسمه، ترصد أحداث العمل، ما يتعرض له الزوجين طبيب التجميل "أحمد - شريف سلامة" ، وزوجته "ليلى- دينا الشربيني" صاحبة مشروع مستحضرات التجميل، مع أطفالهما.

مسلسل "كامل العدد 3" من بطولة دينا الشربيني، وشريف سلامة، وإسعاد يونس، وحسين فهمي ،وإنجي المقدم، ومريم الخشت، وميمي جمال، وبدرة، وهو من تأليف يسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي، ويتكون من 15 حلقة.

"العتاولة 2"

في برومو الموسم الثاني من مسلسل "العتاولة" ظهرت " حنة - زينة"، وهي تطلب الطلاق من زوجها "نصار- أحمد السقا" في حالة عودته لنشاطه الإجرامي مع "عيسى الوزان" التي يقدمها النجم باسم سمرة، و "خضر" النجم طارق لطفي.

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مُصطفى أبو سريع، هدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد ، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

فهد البطل

وفي مسلسل "فهد البطل" الذي يعرض في رمضان 2025، يتم القبض على بطل العمل النجم أحمد العوضي "فهد البطل"، والزج به في السجن، بعد تقديم زوجته بلاغ ضده بدعوى قتل والدها.

المسلسل بطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، صفوة، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود، غادة طلعت، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

وتقابل حبيب

تشهد أحداث مسلسل "وتقابل حبيب" إكتشاف "ليل - ياسمين عبد العزيز" خيانة زوجها " خالد سليم" لها ، وزواجه من أخرى.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبدالله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، إنجي كيوان، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، وآخرين، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.

قلبي و مفتاحه

تقوم بطلة مسلسل"قلبي ومفتاحه" وهي " ميار- مي عز الدين" بطلب الزواج من السائق "عزت - آسر ياسين"، والموافقة على أن يكون المحلل الشرعي، بعد طلاقها 3 مرات من زوجها السابق.

مسلسل "قلبي ومفتاحه" بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، غادة طلعت، وعدد من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن.

أشغال شقة جدا

في الموسم الثاني من مسلسل"اشغال شقة جدا" يواصل أبطاله وهم الزوجين "حمدي-هشام ماجد"، و" ياسمين - أسماء جلال" رحلة البحث عن خادمات.

مسلسل "أشغال شقة جدا" بطولة هشام ماجد، ومصطفى غريب، وأسماء جلال، وسلوى محمد علي، ومن ضيوف الشرف، انتصار، وإيمان السيد، وريم خوري، إنعام سالوسة، وإنجي وجدان، ومي كساب، ومن إخراج خالد دياب.

حسبة عمري

في إطار كوميدي، يشهد مسلسل"حسبة عمري" صراع ساخن بين الزوجة "هند - روجينا"، وزوجها "فاروق - عمرو عبد الجليل"، ويصل إلى حد مطالبتها بحقوقها الشرعية في الكد والسعادة.

مسلسل "حسبة عمري"، بطولة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، علي الطيب، محمود البزاوي، ومن تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.