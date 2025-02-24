ماذا قال كزبرة عن لقائه بالمخرج شريف عرفة؟

كتب- هاني صابر:

كشف الفنان أحمد بحر الشهير بـ "كزبرة"، عن لقاء جمعه بالمخرج شريف عرفة مؤخرا.

ونشر كزبرة، صورة له مع شريف عرفة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مع أستاذ الأساتذة شريف عرفة.. شكرا بجد لكل كلمة وكل نصيحة ليا، وشرف كبير ليا إن قابلت حضرتك واللي جاي خير إن شاء الله".

ويشارك كزبرة في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "الغاوي".

مسلسل"الغاوي" بطولة أحمد مكي، عمرو عبدالجليل، سيد رجب، عائشة بن أحمد، أحمد بدير، كزبرة، تامر شلتوت، محمد لطفي، وآخرين، ومن إخراج ماندو العدل.