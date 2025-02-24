منة فضالي توجه رسالة لـ عمرو سعد.. والأخير يرد

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة منة فضالي، رسالة للفنان عمرو سعد الذي تتعاون معه في مسلسل"سيد الناس" الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت منة، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عمرو سعد أول مرة اشتغلت معاه كان إذاعة ودي أول مرة أشتغل معاه بجد إنسان وجدع وابن بلد وخدوم جدا وفوق كل ده صاحب بجد".

وأضافت: "عمرو سعد بجد مبسوطة اني بشتغل معاك بجد، وأنا بحبك على المستوى الشخصي والفني، سيد الناس 2025".

ورد عمرو سعد على رسالتها، قائلا: "شكرا يا رائعة يا بنت الأصول".

مسلسل "سيد الناس" من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، وآخرين.