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منة فضالي توجه رسالة لـ عمرو سعد.. والأخير يرد

11:16 ص الإثنين 24 فبراير 2025

منة فضالي وعمرو سعد

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كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة منة فضالي، رسالة للفنان عمرو سعد الذي تتعاون معه في مسلسل"سيد الناس" الذي يعرض في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت منة، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عمرو سعد أول مرة اشتغلت معاه كان إذاعة ودي أول مرة أشتغل معاه بجد إنسان وجدع وابن بلد وخدوم جدا وفوق كل ده صاحب بجد".

وأضافت: "عمرو سعد بجد مبسوطة اني بشتغل معاك بجد، وأنا بحبك على المستوى الشخصي والفني، سيد الناس 2025".

ورد عمرو سعد على رسالتها، قائلا: "شكرا يا رائعة يا بنت الأصول".

مسلسل "سيد الناس" من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، وآخرين.

منة فضالي مسلسل سيد الناس سيد الناس رمضان 2025 عمرو سعد
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