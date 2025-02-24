10 صور من احتفال حلا شيحة بعيد ميلاده.. ونجمات الفن توجهن لها التهنئة

كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة حلا شيحة بعيد ميلادها، في أجواء عائلية، رفقة أسرتها وأبنائها.

ونشرت حلا، مقطع فيديو من احتفالها بعيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "يارب سنة خير علينا و على كل احبابنا في كل مكان".

حرصت الفنانة عبير صبري على تهنئتها، وعلقت: "كل سنة وانتي طيبة حلوله"، كما علق الفنان محمد محمود عبدالعزيز: "كل سنة وانتي طيبة".

وتلقت حلا شيحة التهاني من عدد من نجمات الفن، أبرزهن، الفنانة رزان مغربي، الفنانة هبة عزيز، الفنانة نور قدري، الفنانة نسرين آمين.

كانت آخر مشاركات الفنانة حلا شيحة، بمسلسل "إمبراطورية م" بطولة الفنان خالد النبوي، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وشارك ببطولته مجموعة من النجوم والوجوه الشابة وهم نشوى مصطفى، محمود حافظ، نور النبوي، محمد محمود عبد العزيز، مايان السيد، هاجر السراج، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، وهي قصة للأديب الراحل إحسان عبد القدوس، وقام بكتابة المعالجة الدرامية السيناريست محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث مسلسل "إمبراطورية م" حول مختار الذي يجد نفسه مسؤولًا عن أولاده الستة، عقب وفاة زوجته، وعليه أن يواكب تفكيرهم وعصرهم، وفي ذات الوقت يختار بين من تعلق بها قلبه، وحياة أولاده والإغراءات التي تحاصره من كافة الإتجاهات.

اقرأ أيضا..

15 صورة.. سارة سلامة تتألق في أحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها

حسني شتا يهنئ مصطفى أبو سريع بعيد ميلاده: "تستأهل كل نجاح يا صاحبي"