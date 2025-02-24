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بعد استئصاله ورمًا.. كيف دعمت دنيا سمير غانم الملحن عمرو مصطفى؟

12:12 ص الإثنين 24 فبراير 2025

دنيا سمير غانم

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كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على دعم الملحن والمطرب عمرو مصطفى، بعد الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية عن إصابته بالسرطان، وخضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم.

ونشرت دنيا مقطع فيديو لـ عمرو مصطفى وهو يعزف على الجيتار بجوار الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، في "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "ألف سلامة عليك يا عمرو، عامل عملية وجاي يشتغل في أغاني مسلسل "عايشة الدور" شكرا جدا، وأيمن بهجت قمر مش بيتأخروا عنى أبدا".

دنيا سمير غانم تشارك في السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل عايشة الدور، تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، إخراج أحمد الجندي.

دنيا سمير غانم على انستجرام

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