سمية الخشاب تهنيء المملكة السعودية بمناسبة يوم التأسيس - صور

10 صور من احتفال حلا شيحة بعيد ميلاده.. ونجمات الفن توجهن لها التهنئة

كتبت - سهيلة أسامة:

هنأت الفنانة سمية الخشاب الشعب السعودي بمناسبة يوم التأسيس والذي يوافق 22 فبراير.

وشاركت سمية، متابعيها مجموعة صور عبر حسابها الرسمي في "إنستجرام"، والتي ظهرت فيها بإطلالة جديدة، مرتدية عباءة سوداء، وكتبت :" كل عام والمملكة العربية السعودية ملكاً وولي العهد وشعباً طيبين وبخير ومن إزدهار إلى إزدهار بمناسبة يوم التأسيس".

وإنهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: " وكل عام وانتي أجمل فنانة في العالم كله"،"أحلى واحدة تحتفل معانا"، "قمر يا سمسم"، "كل الحب والإحترام للملكة"، "ماشاء الله تبارك الرحمن زي القمر ربنا يفرح قلبك"، "مبدعة ما شاء الله".

يذكر أن الفنانة سمية الخشاب تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "أم أربعة وأربعين" بطولة جومانا مراد، ميس قمر، حمد أشكناني، هدى الخطيب تأليف هبة مشاري حمادة ،إخراج المثني صبح.

وكانت آخر أعمالها مسلسل "بـ 100 راجل" والذي عرض في رمضان 2024 والمسلسل بطولة سمية الخشاب ، صلاح عبد الله، سماء إبراهيم، محمود عبد المغني، هالة فاخر ، محمد القس، من تأليف محمود حمدان ، وإخراج إبرام نشأت.

اقرأ أيضا..

15 صورة.. سارة سلامة تتألق في أحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها

حسني شتا يهنئ مصطفى أبو سريع بعيد ميلاده: "تستأهل كل نجاح يا صاحبي"