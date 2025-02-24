حدث بالفن | تامر حسني يدعم اللاعب إبراهيم شيكا وإصابة عمرو مصطفى بـ ورم سرطاني

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ محمد رمضان عن برنامج "مدفع رمضان": "هيزعل ناس وهيخوف ناس تانية"، يوسف الخال يعلن وفاة والدته ويكشف عن موعد ومكان العزاء، سمية درويش تتهم شيرين عبدالوهاب بمنعها من الغناء.. ماذا حدث؟، تامر حسني يعلن دعمه للاعب كرة القدم إبراهيم شيكا، أحمد جمال يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ عمرو مصطفى، وغيرها من الأخبار.