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محمد الشرنوبي يؤدي مناسك العمرة برفقة والدته (صور)

10:00 ص الإثنين 24 فبراير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محمد الشرنوبي يؤدي مناسك العمرة
  • عرض 4 صورة
    محمد الشرنوبي يؤدي مناسك العمرة
  • عرض 4 صورة
    محمد الشرنوبي يؤدي مناسك العمرة
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كتبت- نوران أسامة:
شارك الفنان محمد الشرنوبي، متابعيه صورًا جديدة له عبر حسابه الرسمي " إنستجرام" رفقة والدته أثناء تأديه مناسك العمرة.

وكتب الشرنوبي، تعليقًا على الصور: "ربنا يخليكي ليا يا أمي".

وإنهالت عليه تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: "جمالكم ماشاء الله بجد ربنا يخليكوا لبعض"،"عمرة مقبولة يا أطيب قلب"،"ماشاء الله ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم طول العمر في صحة وسلامة مع بعض يارب"،"ربنا يتقبل إن شاء الله"،"ربنا يخليهالك يارب عمرة مقبولة".

جدير بالذكر أن الفنان محمد الشرنوبي يشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش" بطولة ، مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، إنتصار، إدوارد والعديد من الفنانين تأليف وإخراج محمد سامي.

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