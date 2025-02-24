"كل سنة وأنتي منورة حياتي".. زيزي عادل تهنيء والدتها بعيد ميلادها

كتبت - سهيلة أسامة

هنأت الفنانة زيزي عادل والدتها بمناسبة عيد ميلادها عبر صفحتها الرسمية "إنستجرام".

وكتبت:" كل سنة وإنتي طيبة وبخير وصحة وسعادة وستر يا حبيبتي يا ماما وكل سنة وإنتي منورة حياتي كلها يارب يحفظك ويبارك في عمرك لآخر يوم في عمري بحبك يا مامتي".

وعلقت الفنانة نرمين ماهر: "عيد ميلاد سعيد ربنا يحفظها"

كما إنهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي:" ربنا يخليكم لبعض ويبارك لك فيها"،"ربي يحفظ أمك يطيل في عمرها ويجعلها تاج فوق راسك يلبسها الله تعالى لباس الصحة والعافية يارب العالمين"، "ربنا يبارك فيها" ، "ربنا يخليهالك يارب ياقلبي"، "منورة يا زيزي الله يحفظلك أمك يارب"

جدير بالذكر أن المطربة زيزي عادل أعلنت اعتزالها الفن منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام ، وصرحت وقتها بأنها قررت إعتزال الفن بصفة نهائية ، وبعدها بعام واحد إرتدت الحجاب وإعتزلت الأضواء في عام 2023.

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