نرمين الفقي "كاجوال" ونور إيهاب بدون "مكياج".. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

10 صور من احتفال حلا شيحة بعيد ميلاده.. ونجمات الفن توجهن لها التهنئة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

ملك أحمد زاهر

ظهرت الفنانة ملك أحمد زاهر بمكياج بسيط أبرز ملامحها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

نرمين الفقي

تألقت الفنانة نرمين الفقي في أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس كاجوال.



خالد الحلفاوي

نشر المخرج خالد الحلفاوي صورة جديدة من كواليس مسلسل "كامل العدد++"، المقرر عرضه ضمن سباق دراما رمضان 2025، وذلك من خلال حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

نور إيهاب

ظهرت الفنانة الشابة نور إيهاب بدون مكياج ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

محمد إمام

شارك الفنان محمد إمام صور جديدة له، وظهر داخل مدينة الألعاب "ملاهي"، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

رانيا محمود ياسين

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، صورة لها، وظهرت بملابس أنيقة.

نجلاء بدر

خطفت الفنانة نجلاء بدر الأنظار في أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت في كواليس مسلسل "في لحظة" المقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2025 .

عبير صبري

ظهرت الفنانة عبير صبري بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون البنفسجي، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس متابعيه، أحدث ظهور له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وعلق: "أيام أفضل".