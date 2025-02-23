استئصال ورم..أحمد جمال يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ عمرو مصطفى

كتب - معتز عباس:

كشف المطرب أحمد جمال عن الحالة الصحية للملحن عمرو مصطفى، بعد تداول أنباء على السوشيال ميديا تفيد إجرائه عملية استئصال ورم.

ونشر أحمد، صورة تجمعه بـ عمرو مصطفى، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "كنا بنسجل أغنية جديدة وبسأله مالك يا عمرو قالي واخد برد في ضهري وخبى علينا، وأعرف بعدها أنه استئصال ورم، سلامتك يا حبيبي ألف سلامة ربنا يتم شفاءك على خير".

يذكر أن آخر أغاني الفنان عمرو مصطفى كانت أغنية "أولى بيا"،" وهي من كلمات عز الدين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع جابور، وماستر توم توم، وإخراج جابور.

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