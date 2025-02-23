محمد رمضان عن برنامج "مدفع رمضان": "هيزعل ناس وهيخوف ناس تانية"

كتب - معتز عباس:

تواصل قناة "دي ام سي"، الترويج لبرنامج "مدفع رمضان" تقديم الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2025.

ونشرت "دي ام سي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو، لمحمد رمضان، وهو يتحدث لجمهوره، قائلًا: "فيه ناس كتير كاتبة اية هو مدفع رمضان وده حقيقة ولا لأ، هو حقيقة، عارف هيفرح حبايبي وهيزعل ناس وهيخوف ناس تانية، بس دي حقيقة".

وأضاف: "بعد أذان المغرب على قناة دي ام سي، هتلاقي برنامج مدفع رمضان، لأنه باختصار شديد دراما من نوع جديد".

View this post on Instagram A post shared by Dmc Entertainment (@dmcentertainment)

وكانت منصة WATCHIT، طرحت البوستر الرسمي لبرنامج "مدفع رمضان" الذي يُعرض على شاشة "DMC" في رمضان 2025.

ونشرت WATCHIT، البوستر، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وحمل تعليق: "البوستر الرسمي لبرنامج مدفع رمضان يُعرض في رمضان ٢٠٢٥ حصريا على WATCHIT ".

يذكر أن، محمد رمضان طرح البرومو التشويقي لبرنامج "مدفع رمضان" عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "باختصار شديد استنوا الجديد".

اقرأ أيضا..

أسرة مسلسل "صفحة بيضا" تحتفل بعيد ميلاد حنان مطاوع.. وريهام عبدالغفور تهنئها

"فستان جريء".. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور وريم سامي تعلق