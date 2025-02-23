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بمناسبة شهر رمضان.. عمرو عبدالعزيز يطرح أغنية نادرة لـ سمير غانم في هذا الموعد

10:26 م الأحد 23 فبراير 2025

الفنان عمرو عبد العزيز

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كتبت - نوران أسامة:

شوق الفنان عمرو عبد العزيز جمهوره عبر مواقع السوشيال ميديا لطرحه أغنية نادرة للفنان الراحل سمير غانم ، من خلال بوستر دعائي للأغنية، قام بنشره على صفحته الرسمية بموقع " إنستجرام".

وكتب عمرو، على حسابه بـ "إنستجرام": "استنونا أغنية نادرة للفنان سمير غانم عن شهر رمضان بكره الساعة 6، يا ترى إيه هي الأغنية، وكل سنة وأنتوا طيبين".

جدير بالذكر أن الفنان عمرو عبد العزيزيشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل " العتاولة 2 " بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده، زينة، باسم سمرة، هدى الأتربي، نسرين أمين ،مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل ، والعديد من الفنانين المسلسل تأليف : مصطفى جمال هاشم ،إخراج أحمد خالد موسى.

عمرو عبد العزيز

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عمرو عبد العزيز سمير غانم إنستجرام عمرو عبد العزيز رمضان 2025 العتاولة 2
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