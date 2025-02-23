"ماعرفش أضايق ليه".. رامي صبري يحسم جدل خلافه مع ويجز

كتب - معتز عباس:

أكد المطرب رامي صبري، أن الخلاف بينه وبين مطرب الراب ويجز انتهى تمامًا، مرادفًا: "انا بحبه والله معنديش مشكلة معاه بحبه وبحب فنه، قولت كدة في اكتر من برنامج".

وأضاف رامي، في لقائه ببرنامج "عرب وود"، على موقع "انستجرام": "أنا معرفش هو اضايق ليه من كلامي، هو ممكن يكون حد سخنة، لكن هو فنان وبيعمل مزيكا حلوة، وبقول كدة على طول ومش ضد اي حد يعمل مزيكا حلوة".

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جدير بالذكر أن تامر حسني ورامي صبري طرحا أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع طارق توكل، إخراج تامر حسني.

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