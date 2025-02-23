"فستان جريء".. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور وريم سامي تعلق

داليا البحيري تنشر صورًا من أحدث ظهور لها وتوجه رسالة لمتابعيها

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة مي عمر أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، بعد ظهورها مرتدية فستان "جريء" وقصير، بجوار سيارة فارهة.

ونشرت مي الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "شاهدني وأنا أعيد كتابة القواعد، وأكسر الحدود، وأضع معايير جديدة، لا يمكن إيقافي"، لتنال إعجاب الفنانة ريم سامي.

يذكر أن، مي عمر تشارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش"، ويشاركها البطولة ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، و إنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين.

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