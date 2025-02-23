من ألحان حنين علي وغناء هيثم السالم.. السعوديون في مصر يهدون وطنهم "هذي بلادي"

كتبت- منى الموجي:

بمناسبة الاحتفال بيوم التأسيس للمملكة العربية السعودية الموافق 22 فبراير 2025، قررت الجالية السعودية بالقاهرة تقديم أغنية "هذي بلادي" كرسالة محبة وشوق للمملكة العربية السعودية التي تشهد نهضة كبيرة على كافة المستويات.

الأغنية من ألحان حنين علي في أول تعاون لها مع الشاعر عبدالرحيم جميل محمود وغناء هيثم السالم والكليب من إخراج إلهام غسال.

يذكر أن جميع المشاركين في العمل هم من المواطنين السعوديين المقيمين بجمهورية مصر العربية، ومنهم : الفنانة إلهام غسال، والكاتبة أميمة زاهد، والفنان الدكتور هاني ناظر، والفنان ماهر السلمي، والفنان عبدالله القحطاني، والمطرب هيثم السالم، والمخرج فارس دمدم بالإضافة إلى بعض من أبناء العائلات السعودية ومنهم "خديجة الجبالي، مهند محمد خالد، ويحيى محمد خالد، ونوف خياط، ورنا أسامة، ورنا خياط، ومحمد خياط، وهند وسام، وإقبال العمر، وتالين معتز".



ومن جانبها، قالت الملحنة حنين علي في بيان صحفي إن تجربة أغنية (هذي بلادي) هي الأولى من نوعها كونها تجربة سعودية خالصة تمت كاملة على أرض مصر، حيث تم تسجيل الأغنية وتصوير الفيديو كليب في القاهرة، معبرة عن سعادتها البالغة بأنها كانت همزة وصل بين عدد كبير من السعوديين الذين اجتمعوا ساعات طويلة لتصوير الفيديو كليب دون سابق معرفة، لكنهم تحولوا بنهاية اليوم إلى أصدقاء، إذ تملكهم جميعا حنين جارف إلى وطنهم تمت ترجمته إلى مشاعر صادقة ظهرت جلية وواضحة أثناء تصوير الكليب الذي أخرجته إلهام غسال.

وعن ردود الفعل بعد عرض الكليب تقول: الكليب تم عرضه في العديد من القنوات والإذاعات السعودية، بالإضافة إلى طرحه على يوتيوب، وحظي بنسبة مشاهدات مرتفعة بعد ساعات قليلة من عرضه، مشيرة إلى سعادتها البالغة بالتفاعل على الكليب على منصة يوتيوب، إذ حملت التعليقات روح المحبة والترابط بين الشعبين المصري والسعودي.