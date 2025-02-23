رمضان 2025.. هدى الإتربي تنشر صورة من "العتاولة 2" مع أحمد كشك

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة الشابة هدى الإتربي متابعيها بصورة من مسلسل "العتاولة 2"، والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

ونشرت هدى الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وظهرت رفقة الفنان أحمد كشك، وعلقت: "قنبلة الجيل مش بتخطي إلا ومعاها السبتي".

وتأتي أحداث الجزء الثاني من المسلسل استكمالاً للجزء الأول الذي حقق نجاحًا كبيرًا ويدور حول "خضر ونصار" اللذان يعملان في النصب والجريمة ولكنهما قررا التوبة ليظهر لهما عيسى الوزان من جديد.

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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