ليلى علوي تهنئ المملكة العربية السعودية بيوم التأسيس

كتبت- سهيلة أسامة:

هنأت الفنانة ليلى علوي المملكة العربية السعودية بمناسبة ذكرى يوم التأسيس السعودي، الذي يوافق 22 فبراير من كل عام.

وكتبت ليلى في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام": "أهنئ المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً بذكرى يوم التأسيس السعودي، إنه يوم لاستحضار الإنجازات والتعبير عن الفخر بما تحقق والتطلع إلى مستقبل مشرق ومزدهر".

يذكر أن ليلى علوي عُرض لها فيلم "المستريحة" من إخراج عمرو صلاح، وبطولة بيومي فؤاد، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، محمود الليثي، محمد محمود.

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