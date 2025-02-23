"ربنا يكرم الجميع".. منى زكي تدعم زملائها المشاركين في مسلسلات رمضان 2025

كتبت- نوران أسامة:

وجهت الفنانة منى زكي رسالة دعم لزملائها المشاركين في مسلسلات رمضان 2025، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

وكتبت منى: "صباح الخير، بشوف الدعايا للأعمال الرمضانية في الشارع وبيجيلي توتر وضربات قلب سريعة مع إني ماليش شغل من ضمن الأعمال دي، ربنا يكرم الجميع ومبروك لكل الناس، وإن شاء الله خير".

يذكر أن منى زكي، عُرض لها مؤخرًا فيلم رحلة 404، وشاركها في البطولة شيرين رضا، وخالد الصاوي، وعارفة عبدالرسول، والعمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

وشاركت الفنانة منى زكي في الموسم الرمضاني لعام 2023، وذلك من خلال مسلسل "تحت الوصاية"، والذي تناول قضية وصاية الأم على أبنائها بعد وفاة الأب، وحقق نجاحاً كبيراً.

وشارك في بطولته إلى جانب منى زكي، مجموعة من الفنانين منهم أحمد خالد صالح، نهى عابدين، مها نصار، دياب، خالد كمال، علي الطيب، من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.

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