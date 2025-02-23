يوسف الخال يعلن وفاة والدته ويكشف عن موعد ومكان العزاء

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان اللبناني يوسف الخال، عن وفاة والدته الشاعرة والرسامة مها بيرقدار وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام".

ونشر الخال صورة لوالدته، وكتب: "الحب.. رحلت".

كما كشف الخال عن موعد ومكان عزاء والدته، في منشور جاء فيه: "يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الاثنين 24 الجاري الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كنيسة السيدة الحبشية – غزير، وتُقبل التعازي يوم الأحد 23 الجاري من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساءً، ويوم الدفن الإثنين 24 الجاري من الساعة 11 قبل الظهر حتى الساعة 6 مساءً، في صالون الكنيسة".

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء لـ يوسف في تعليقهم على منشوره، وبينهم: سوزان نجم الدين، داليدا خليل، مكسيم خليل، ريتا حرب، سلاف فواخرجي.

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