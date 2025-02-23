بفستان قصير.. بشرى تشارك جمهورها أحدث ظهور لها

داليا البحيري تنشر صورًا من أحدث ظهور لها وتوجه رسالة لمتابعيها

كتبت- نوران أسامة:

تألقت الفنانة بشرى في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، وظهرت من كواليس برنامجها "بره الصندوق"، الذي يعرض على قناة "هي"، ولاقت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها.

ونشرت بشرى، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان قصير، وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "باربي كدة كدة، بحبك أوي، ما شاء الله جميلة، تجنني يا روح قلبي، خسيتي أوي، عسولة، الله يحميكي".

عرض مؤخرا لـ بشرى مسلسل "طبيبة شرعية" على شاشة قناة المحور و "stc"، تأليف محمد الغيطي وإخراج شادي أبو شادي، ويشارك بشرى في المسلسل مجموعة من الفنانين: صلاح عبدالله ونضال الشافعي وفراس سعيد ومروة عبدالمنعم.

وفي السينما شاركت ببطولة فيلم "أولاد حريم كريم" والذي تم عرضه نهاية موسم صيف 2023.

وطرحت بشرى مؤخرا أغنية "بيني وبينك كلمة" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد إبراهيم وألحان وتوزيع عبدالله هميم ورؤية فنية سيف عريبي.

يذكر أن الفنانة بشرى تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، وإخراج محمد سامي.

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