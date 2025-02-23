مي فاروق تحيي ذكرى رحيل أم كلثوم في المتحف المصري الكبير

كتبت- سهيلة أسامة:

تستعد المطربة مي فاروق لإحياء حفلين يومي 23 و24 فبراير الجاري في المتحف المصري الكبير، وذلك احتفالًا بمرور 50 عامًا على رحيل "كوكب الشرق" أم كلثوم.

ونشرت مي الملصق الدعائي للحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "أتشرف بأن ألتقي بجمهوري الغالي يومي ٢٣ - ٢٤ فبراير في المتحف المصري الكبير، احتفالًا بمرور ٥٠ عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم".

يذكر أن الفنانة مي فاروق، طرحت مؤخرًا أغنيتها الرابعة بعنوان "كان نفسي أقابلك"، بمناسبة عيد الحب وهي إحدى أغاني ألبومها الجديد وذلك على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقي يحيى يوسف، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

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