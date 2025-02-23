داليا البحيري تنشر صورًا من أحدث ظهور لها وتوجه رسالة لمتابعيها

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة داليا البحيري جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على موقع "إنستجرام" صورًا جديدة لها.

وظهرت داليا وهي تشعل شمعة، وعلقت على الصور قائلة: "أشعل شمعة وشاهدها تحترق، لأن الشمعة يمكن أن تعلمك ألا تستسلم أبدًا، أتمنى لكم يومًا مباركًا وجميلًا".

يذكر أن داليا البحيري تشارك في بطولة مسلسل "بدون مقابل" مع هاني رمزي، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبدالحميد.

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