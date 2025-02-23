هيفاء وهبي تشارك جمهورها بصور جديدة من أحدث ظهور

داليا البحيري تنشر صورًا من أحدث ظهور لها وتوجه رسالة لمتابعيها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها، عبر "السوشيال ميديا" صورًا من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت هيفاء الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها بالطو وبنطلون باللون الفوشيا.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ما في مثل عيون هيفاء، ملكة الأنوثة ترتدي لون الأنوثة، واو، رهيبة، جمالك جمال، ما شاء الله، الله يحرسك حبيبتي".

واحتفلت الفنانة هيفاء وهبي مؤخرًا بتعاقدها على مسلسل جديد بعنوان "المشتبه الرابع"، الذي يمثل عودتها للدراما التليفزيونية بعد مسلسل "أسود فاتح" عام 2020.

هيفاء وهبي عُرض لها فيلم "رمسيس باريس" عام 2023 وشاركها البطولة محمد سلام، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، محمود حافظ، تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

يذكر أن هيفاء وهبي تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "أرض جهنم" بطولة الفنان عمرو عبدالجليل، والفنان بيومي فؤاد.

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