نبيلة عبيد تنعى شقيق الناقد طارق الشناوي

كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة نبيلة عبيد شقيق الناقد الفني طارق الشناوي، الذي رحل عن عالمنا أمس السبت 22 فبراير.

وكتبت نبيلة عبر حسابها على موقع إنستجرام: "خالص العزاء للصديق العزيز الناقد السينمائي طارق الشناوي في وفاة شقيقه، جعلها الله اخر الأحزان، والبقاء لله."

أعلن الناقد الفني طارق الشناوي وفاة شقيقه حسين الشناوي، بعد صراع مع المرض، وكتب عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "توفي قبل قليل شقيقي وصديقي، حسين الشناوي بعد رحلة كفاح مع المرض، خاضها شقيقي القريب إلى قلبي ببسالة مقاتل شجاع، فهو ينتمي إلى رجال القوات المسلحة المصرية".

وأضاف: "العزاء غدا من الساعة السادسة حتى التاسعة مساءً، بجامع صلاح الدين بالمنيل بجوار كوبري الجامعة، لا أراكم الله مكروه في عزيز لديكم، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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