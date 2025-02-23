محمود ميسرة السراج يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل مشاركته في "أهل الخطايا"

كتب- مصطفى حمزة:

دخل الفنان السوداني محمود ميسرة السراج، قائمة نجوم مسلسل "أهل الخطايا"، الذي يقوم ببطولته النجم جمال سليمان، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

الفنان السوداني محمود ميسرة السراج، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "أشارك في العمل بترشيح من المخرج رؤوف عبدالعزيز، وأقدم شخصية الشيطان، والمفارقة أن ذلك جاء بعد ظهوري في أدوار تميل للشر في أكثر من مسلسل، ومنها (سيد الناس)، المقرر عرضه في رمضان أيضا".

وتابع: "أقدم في (سيد الناس)، شخصية (برهان باشا)، تاجر السلاح السوداني، الذي تجمعه علاقات معقدة وصفقات مشبوهة، مع النجم خالد الصاوي، والذي يؤدي شخصية والد النجم عمرو سعد".

الفنان السوداني محمود ميسرة السراج، شارك في مسلسلات عديدة، منها بطن الحوت، والغرفة 207، وخارج السيطرة، وأبو العروسة، وفيلم "شماريخ"، إلى جانب مشاركته مؤخرا في فيلم "أسد أسود" الذي يقوم ببطولته محمد رمضان، وخالد الصاوي، ماجد الكدواني، الفنانة السودانية إسلام مبارك، شريف سلامة، علي قاسم، أحمد عبدالحميد.

مسلسل "أهل الخطايا"، تأليف أحمد أنور ومحمد عبدالقوي، إخراج رؤوف عبدالعزيز، وبطولة جمال سليمان، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدى، سارة درزاوي، أشرف زكي، هنادي عبدالخالق، عايدة فهمي، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج.