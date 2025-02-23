بإطلالة صيفية.. سلمى أبو ضيف تتألق في أحدث ظهور

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها أثناء تواجدها بالدوحة، ولاقت إعجاب جمهورها ومحبيها.

ونشرت سلمى الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة صيفية أنيقة ارتدت فيها فستان طويل باللون الأبيض.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين، وجاءت كالتالي: "حمد لله على السلامة يا روحي، أجمل وأصغر مامي، الله يحميكي ويحرسك، كتير جميلة، يسلم هالجمال".

يذكر أن الفنانة سلمى أبو ضيف رزقت بمولودتها الأولى "صوفيا"، وأعادت سلمى نشر صورة تهنئة من إحدى صديقاتها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "أنا متحمسة للغاية لانضمام صوفيا، وأهلًا وسهلًا بكم في أعنف رحلة قطار ملاهي على وجه الأرض".

الفنانة سلمى أبو ضيف شاركت في بطولة مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، وعُرض في موسم رمضان 2024، بطولة ليلى أحمد زاهر، انتصار، أحمد الرافعي، محمد محمود، إنعام سالوسة، يوسف عمر، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، فرح يوسف، تأليف سمر طاهر، إخراج ياسمين أحمد كامل.

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