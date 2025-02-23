تامر حسني يعلن دعمه للاعب كرة القدم إبراهيم شيكا في رحلة علاجه من السرطان

كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان تامر حسني دعمه للاعب كرة القدم إبراهيم شيكا، مؤكدا أنه سوف يقف معه في رحلة علاجه بعد إصابته بمرض السرطان.

وكتب تامر عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع إنستجرام: "يا إبراهيم يا حبيبي دكتور أشرف صبحي حقيقي إنسان طيب ومحب للخير، وقدامي ساعد ناس كتير قوي فوق ما تتصور، أكيد انشغالاته هي السبب، بس أنا هساعد معاك إن صوتك يوصله، يا دكتور أشرف يا حبيب الكل، أتمني ربنا يقدرك والكابتن إبراهيم الدولة تهتم بيه وبعلاجه".

وأضاف: "يا إبراهيم يا حبيبي أنا جنبك بكل الدعم المادي الذي تجتاحه، وبعد أذنك ابعتلي رقمك حالا، وان شاء الله الجهات المختصة في الدولة تهتم، ببركة شهر رمضان يا رب، ربنا يشفيك يا حبيبي وتقوم بمليون سلامة لأهلك وجمهورك".

يذكر أن تامر حسني ينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد "ري ستارت" بالسينمات، والذي يخوض بطولته ويشاركه فيه محمد ثروت، وهنا الزاهد، وباسم سمرة، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

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