رمضان 2025.. نوال الزغبي شريكة رامز جلال في مقالب برنامجه "رامز إيلون مصر"

كتبت- سهيلة أسامة:

كشف برنامج "ET بالعربي" عبر حسابه على موقع انستجرام، عن انضمام النجمة نوال الزغبي لبرنامج المقالب الجديد "رامز إيلون مصر"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال في موسم رمضان 2025، لتكون شريكته في تنفيذ المقلب، إلى جانب الفنان محمد نور.

وكان النجم رامز جلال، كشف عن الملصق الدعائي الأول لبرنامج المقالب الذي يقدمه ضمن خريطة رمضان 2025، على قناة MBC مصر، كما اعتاد السنوات الماضية، إذ أصبح ضيفا دائمًا على الجمهور وقت الإفطار بمقالبه في نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم العربي.

ونشر رامز "البوستر" عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، معلقا "بسم الله توكلنا على الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وأنتوا طيبين.. بعون الله رامز إيلون مصر.. في رمضان 2025 على MBC مصر والله المستعان".

يذكر أن رامز جلال قدم العام الماضي رمضان 2024 على قناة MBC مصر، برنامج للمقالب استضاف خلاله عددا كبيرا من نجوم ونجمات الفن، بينهم: طارق لطفي، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد السقا، محمد رياض، باسم سمرة، يسرا اللوزي، آية سماحة، حمدي الميرغني وزوجته إسراء عبدالفتاح.

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