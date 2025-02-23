سمية درويش تتهم شيرين عبدالوهاب بمنعها من الغناء.. ماذا حدث؟

كتب - معتز عباس:

حلت الفنانة سمية درويش، ضيفة في برنامج "قعدة ستات"، مع الإعلامية مروة صبري، على شبكة قنوات "ألفا اليوم".

كشفت سمية درويش مُعاناتها الفنية بسبب التشابه الكبير في الصوت والشكل بينها وبين المطربة شيرين عبدالوهاب، قائلة: "زعلانة من نفسي وأنا بتفرج عليا في الفيديو كليب، وحاسه أني ظلمت نفسي".

وقالت: "أول ما الفنانة شيرين غنيت كان صحاب في المدرسة بيفتكروني أن ده أنا، فأول ما طلعت تغني أنت حبيب العين والقلب مع محمد محي صحابي كانوا فكرني أنا، والموضوع ده ضرني جدًا".

وأضافت: "أنا بقيت في مقارنات من شارع وملحن ومنتج وفي كتير جدا عارف فرق الصوت لدرجة في مرة قولت نغني مع بعض عشان نثبت إننا مش شبه بعض، واللي كان بيجنني أنه بيتقالي أني بقلد شيرين.. بقلد مين؟!، أقلدها مين، وعشان الواحد طموحه عالي أقلد بيونيسيه، شاكيرا، مايكل جاكسون".

وقالت مروة صبري: "كان في صورة محطوطه ليكي صغيرة، شيرين قالت شيلوها يا إما كده يا إما مش هغني"، وردت عليها، سمية: "حصل، وحكيت الموقف ده مع راغدة شلهوب من 18 سنة".

وروت "سمية"، واحدة من أكثر المواقف التي أثرت في مسيرتها الغنائية، قائلة إنه كانت خلال إحدى الحفلات على متن مركب سياحي كبير، وفي إحدى الليالي، مع حفل شيرين عبدالوهاب يوم الخميس، وأنت صورتها معلقة في المكان كجزء من الدعاية للحفل، ولكن عندما وصلت شيرين إلى المكان، فوجئت بصورتي بجوارها وطلبت إزالتها فورا، مهددة بعدم الغناء في الحفل، وبالفعل تمت إزالة الصورة.

وتابعت: "أنا غنيت قلب وراح وشيرين سمعتها واضايقت، وكان ليها حق تضايق لأن ساعتها وأنا صغيرة كنت بغني على قدي، لكن كانت شايفة أني بغني وحش، بتشبهوني بيها إزاي"، مرادفة: "فكرة هي حطاني في دماغها بتكرهني، أنا مش في دماغي ده".

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