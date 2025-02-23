شاهد جلسة تصوير ملك قورة.. والجمهور يعلق:" تجنني" (صور)

"شالت صورتي من الحفلة".. سمية درويش تتهم شيرين عبدالوهاب بمنعها من الغناء..

كتبت - سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة ملك قورة متابعيها عبر السوشيال ميديا بمجموعة من الصور في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت ملك، الصور عبر حسابها الرسمي في موقع "إنستجرام"، والتي تفاعل معها المتابعين.

انهالت على الصور، تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: "قمر"، "جميلة جداً"، "تجنني"، "تحفة يا فنانة".

آخر مشاركات الفنانة ملك قورة بمسلسل " بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة، تامر نبيل، سيد رجب، محمد لطفي، ميرنا جميل ، إخراج أحمد نادر جلال.

فيلم "جوازة توكسيك" بطولة النجمة ليلى علوي ، بيومي فؤاد، هيدي كرم، تامر هجرس ، محمد أنور، إخراج محمود كريم.

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