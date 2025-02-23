إعلان

بالصور| المخرجة شيرين عادل تحتفل بتخرج ابنتها

09:00 ص الأحد 23 فبراير 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    شيرين عادل تحتفل بتخرج ابنتها
  • عرض 3 صورة
    شيرين عادل تحتفل بتخرج ابنتها
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نوران أسامة:

شاركت المخرجة شيرين عادل جمهورها بمجموعة من الصور عبر السوشيال ميديا، ظهرت فيها بصحبة ابنتها خلال حفل تخرجها من الجامعة ، و نشرت الصور على صفحتها الرسمية في موقع " إنستجرام".

وكتبت:" ألف حمد وشكر لك يارب".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي:" ألف ألف مبرك ربنا يحقق لها كل اللي تتمناه ويوفقها في حياتها ويفرح حضرتك دايما بأولادك ويحميهم"، "ماشاء الله ألف ألف مبروك"، "ماشاء الله ألف مليون مبروك"،

جدير بالذكر أن المخرجة شيرين عادل تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل من إخراجها وهو "الأميرة ضل حيطة" بطولة كل من :ياسمين صبري، نيقولا معوض، هالة فاخر، هاجر الشرنوبي، وفاء عامر، سلوى عثمان، هند عبد الحليم عابد عناني ، والعديد من الفنانين، المسلسل تأليف محمد سيد بشير.

اقرأ أيضا..
كارمن سليمان تنشر صورًا سابقة لحملها قبل الولادة.. وليلى زاهر تعلق

"فنانة من طراز نادر".. روجينا توجه رسالة لـ إلهام شاهين من كواليس مسلسل "حسبة عمري"

شيرين عادل حفل تخرج ابنة شيرين عادل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"شالت صورتي من الحفلة".. سمية درويش تتهم شيرين عبدالوهاب بمنعها من الغناء.. ماذا حدث؟

إعلان

إعلان

استمرار الموجة الباردة.. الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين