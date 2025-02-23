بالصور| المخرجة شيرين عادل تحتفل بتخرج ابنتها

كتبت - نوران أسامة:

شاركت المخرجة شيرين عادل جمهورها بمجموعة من الصور عبر السوشيال ميديا، ظهرت فيها بصحبة ابنتها خلال حفل تخرجها من الجامعة ، و نشرت الصور على صفحتها الرسمية في موقع " إنستجرام".

وكتبت:" ألف حمد وشكر لك يارب".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي:" ألف ألف مبرك ربنا يحقق لها كل اللي تتمناه ويوفقها في حياتها ويفرح حضرتك دايما بأولادك ويحميهم"، "ماشاء الله ألف ألف مبروك"، "ماشاء الله ألف مليون مبروك"،

جدير بالذكر أن المخرجة شيرين عادل تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل من إخراجها وهو "الأميرة ضل حيطة" بطولة كل من :ياسمين صبري، نيقولا معوض، هالة فاخر، هاجر الشرنوبي، وفاء عامر، سلوى عثمان، هند عبد الحليم عابد عناني ، والعديد من الفنانين، المسلسل تأليف محمد سيد بشير.

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