آيتن عامر بفستان جريء وإيمان العاصي كاجوال.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

كارمن سليمان تنشر صورًا سابقة لحملها قبل الولادة.. وليلى زاهر تعلق

"شالت صورتي من الحفلة".. سمية درويش تتهم شيرين عبدالوهاب بمنعها من الغناء..

إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نور إيهاب

ظهرت الفنانة الشابة نور إيهاب، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

آيتن عامر

الفنانة آيتن عامر، ظهرت بفستان "جريء" عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلاله الأنظار إليها.

كريم فهمي

ظهر الفنان كريم فهمي في كواليس تصوير مسلسل "وتقابل حبيب" عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "فارس أبو العزم".

ملك قورة

خطفت الفنانة ملك قورة، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي، إطلالة كاجوال، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحياة جميلة".

ليال عبود

ظهرت الفنانة ليال عبود، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "هيدي الريشة لعلي راسك والله من طرف جناحي".

كنزي عمرو دياب

نشرت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، إطلالة جريئة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ياسمين عبدالعزيز

ظهرت النجمة ياسمين عبدالعزيز، بإطلالة أنيقة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

هشام ماجد

الفنان هشام ماجد ظهر بصحبة الفنان مصطفى غريب والفنان محمد عبد العظيم بكواليس تصوير مسلسل "أشغال شقة جدا"، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "أفشل تلاتة على الكوكب، أشغال شقة جدا، رمضان ٢٠٢٥ ".

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة له مع الفنانة بشرى، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "24 سنة عشرة وشغل وحكايات كتير بس الأهم واللي سيظل ان انتي بوشبوش أختي و حبيبتي وأنا فخور بـ ده".